 Medel gözyaşlarını tutamadı – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Medel gözyaşlarını tutamadı

    Medel gözyaşlarını tutamadı
    Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Medel, Şili Milli Takımı'nın Brezilya'ya 3-0 yenildiği maç sonrasında göz yaşlarını tutamadı. Medel, "Şimdi başka bir jenerasyonla başlamalıyım. 30 yaşındayım ve daha uzun süre devam edeceğim" dedi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:02
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