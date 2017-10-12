Medel gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Medel, Şili Milli Takımı'nın Brezilya'ya 3-0 yenildiği maç sonrasında göz yaşlarını tutamadı. Medel, "Şimdi başka bir jenerasyonla başlamalıyım. 30 yaşındayım ve daha uzun süre devam edeceğim" dedi.