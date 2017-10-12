Güneş'ten Monaco rotasyonu
Tecrübeli çalıştırıcı, salı günü deplasmanda oynanacak Devler Ligi maçı nedeniyle, yarın Ankara’daki G.Birliği mücadelesinde rotasyona gidecek.
YÜZLER GÜLÜYOR
Tecrübeli çalıştırıcı, milli takımlarına giden oyunculardan Cenk, Oğuzhan, Pepe, Quaresma, Babel, Medel gibi isimlerin yorgun olarak dönmeleri nedeniyle, yarınki maçta sahaya süreceği 11'de değişiklikler yapacak. Geçen haftadan bu yana millilerden yoksun çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Negredo, Lens, Tolgay ve Necip'in ilk 11'de sahada olmaları bekleniyor. Özellikle Negredo ve Lens'in hafta boyunca yapılan idmanlardaki hırslı görüntüsü, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
HEPİNİZE İNANIYORUM
Milli arada takım halinde taktik antrenmanlar yapamayan Şenol Güneş'i mutlu eden bir diğer konu ise, giden oyuncularının herhangi bir sakatlık yaşanmadan dönmeleri oldu. Dün takıma katılan oyuncularıyla görüşen başarılı çalıştırıcı, "Zorlu bir haftaya daha başlıyoruz. Ligde son iki maçta 5 puan yitirdiğimiz için puan kaybına tahammülümüz yok. Devler Ligi'nde de gruptan çıkmak için Monaco'dan iyi bir sonuçla dönmeliyiz. Hepinize sonuna kadar güveniyorum" sözleriyle futbolcularını motive etti.
ŞENOL GÜNEŞ, G.BiRLiĞi MAÇINDA FARKLI BiR 11 SAHAYA SÜRECEK
Cenk, Oğuzhan, Pepe, Quaresma, Babel gibi oyuncuların yorgun dönmesi nedeniyle Negredo, Lens, Tolgay ve Necip'in ilk 11'de olması bekleniyor.
Son 6 maçta 1 galibiyet
Siyah-beyazlılar son yıllarda Başkent deplasmanında galip gelmekte zorlanıyor. Kırmızı-siyahlı rakibiyle 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı son 6 lig maçında 2 mağlubiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, 7 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Kara Kartal, G.Birliği ile oynadığı 113 karşılaşmadan 65 galibiyet, 35 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:46
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 4
Yorum
sekizyüzbin bile etmez 800.000 bile vermezler bırak sekiz milyonu. etmez çünkü
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 38
Yorum
neoplan bu kalitede bir futbolcuyu fenerbahçemdegörmek için can atarım. Barcelona deneyimi yeter. Son yılların en büyük transferi olur eğer gelirse.
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 4
Yorum
gsssss kadir İNANIR...
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