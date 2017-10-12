Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçıyla Süper Lig'in 8. haftası açılacak! İşte Gençlerbirliği ve Beşiktaş arasında oynanacak maça dair bilgiler... Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Milli aranın ardından yeniden başlayacak olan ligin kritik karşılaşması Ankara 19 Mayıs Stadında oynanacak. Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı, 13 Ekim Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak Gençlerbirliği-Beşiktaş maçıyla ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI İLE İLGİLİ SON BİLGİLER...

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 13 Ekim Cuma günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi.



Takım halinde sahada yapılan ısınma ve açma-gerçe hareketleriyle başlayan idmanın istasyon koşuları, küçük oyunlar, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Antrenmana milli takımlarda olan Ricardo Quaresma, Pepe, Dusko Tosic, Gary Medel, Ryan Babel ve Orkan Çınar'ın katılmadığı kaydedildi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ'IN PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK

Süper Lig'in 8. haftasında 13 Ekim Cuma günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü yok.

Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk 5 haftada 4 maçı kazanıp, birinden berabere ayrılan siyah-beyazlı takım, son 2 haftadaki puan kayıplarını Gençlerbirliği karşısında telafi etmeye çalışacak. Sezonun ilk 5 haftasında Galatasaray ile on üçer puan toplayan ve ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş, son 2 haftada üst üste puan kayıpları yaşayınca rakibinin 5 puan gerisine düştü.



Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 7. haftada ise Trabzonspor ile evinde 2-2 berabere kaldı. Son 2 haftada 5 puan yitiren Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında da aynı duruma düşerse Galatasaray'ın olası galibiyetinde zirveden biraz daha uzaklaşacak.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 3 MAÇLIK KAYIP YOK

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde şu ana dek 3 maç üst üste puan kaybı yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016'da göreve başlayan Güneş ile ilk sezonda üst üste 2 maç dahi puan kaybetmedi.



Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, 2016-2017'de ise 3 kez üst üste 2 hafta puan yitirdi. Geçen sezonun 12. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 13. haftada Fenerbahçe karşılaşmasını 0-0 beraberlikle tamamladı. Ligin 24. haftasında Kayserispor maçını 2-2 beraberlikle geçen Beşiktaş, 25. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasından da 0-0 eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, üst üste 2 haftalık puan kayıplarından birini de 28. haftada Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildikten sonra Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak yaşadı.

EN SON 2014-2015'TE

Beşiktaş, uzun süreli puan kayıplarını son olarak Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde, 2014-2015 sezonunda gördü. Ligin 29. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 haftada galibiyet elde etme başarısı gösteremedi. 30. haftada Gaziantepspor ile evinde 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, Akhisar Belediyespor deplasmanından da 1-1 beraberlikle döndü. 32. haftada Atiker Konyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Beşiktaş, 33. haftada da Galatasaray'a dış sahada 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek bu kötü seriyi sonlandırdı.

GÜNEŞ İLE İLKİ ENGELLEMEYE ÇALIŞACAK

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek hem kötü geçen 2 haftayı telafi etmeyi hem de zirveden uzaklaşmamayı hedefleyecek. Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği mücadelesini berabere veya yenilgiyle geçerse Şenol Güneş yönetiminde ilk kez üst üste 3 hafta puan kaybı yaşayacak.

EKSİK OYUNCULAR DÖNDÜ

Beşiktaş, zorlu mücadeleye eksiklerini tamamlamış olarak çıkacak. Siyah-beyazlı ekibin Ankara'da oynayacağı karşılaşmada, Fenerbahçe karşısında kırmızı kart gören ve cezaları nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde oynayamayan Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup, forma giyebilecek. Sezon öncesinde bir operasyon geçiren ve uzun süre takımdan ayrı kalan ancak Trabzonspor karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olan Gökhan Gönül ise milli aradaki idmanlarda eksiklerini gidermeye çalıştı.



Beşiktaş'ta takıma yeniden dahil olan bir başka oyuncu ise Adriano Correia oldu. Bu sezon zaman zaman sakatlığı nedeniyle bazı maçlarda forma giyemeyen Adriano da takımıyla antrenmanlara başladı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Güneş de bir maç aradan sonra takımının başında olabilecek. Fenerbahçe maçında hakeme yönelik sözleri nedeniyle tribüne gönderilen ve bir maçlık cezasını Trabzonspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alamayan Güneş, Gençlerbirliği karşısında sahada bulunacak.

GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 13 Ekim Cuma günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda top kontrol çalışmasının ardından savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durdu.



Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Milli takımdan dönen Karadağlı futbolcu Aleksandar Scekic de çalışmaya katıldı. Ülkelerinin milli takımında bulunan Vedat Muric (Kosova) ve Sergey Palitsevich (Belarus) antrenmanda yer almadı.

"HİÇBİR MAÇ OYNANMADAN KAZANILMAZ"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş maçına ilişkin, "Oyuncu kalitesine bakınca Beşiktaş bizden önde gidiyor ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor." dedi.



Mesut Bakkal, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, 13 Ekim Cuma günü Beşiktaş ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacaklarını anımsattı. Mücadelenin kendileri için zor geçeceğini vurgulayan Bakkal, "Beşiktaş Süper Lig'in en geniş kadrosuna sahip, en iyi takımlarından bir tanesi. Bu ligde her zaman söylüyorum, ne olacağı belli olmaz." değerlendirmesini yaptı.



Beşiktaş karşısında oyun taktiklerini belirleyeceklerini ve maça çıkacaklarını anlatan Bakkal, şöyle konuştu: "Medipol Başakşehir maçında bana 'beraberlik' deseler, 'razıyım' derdim ama attık. Beşiktaş maçına çıkacağız. Belki ummadığımız bir şeyler olacak. Belki onlar atacak, sonra biz atacağız. Bizim o günkü maça yakışır bir mücadeleyi ortaya koymayız gerekiyor. Onu da yapabilecek oyuncu grubum var. Koşmamız gerekiyor. Oyuncu kalitesine bakınca, Beşiktaş bizden önde gidiyor ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor."

"UMUTLUYUM"

Bakkal, kadrodaki genç oyuncu grubuyla bu sıkıntılı günleri atlatacaklarına inandığını söyledi. Medipol Başakşehir maçına çıkarken, herkesin kendilerine mağlup olarak baktığını anlatan Bakkal, "Maç oynanmadan hiçbir şey belli olmaz. Şimdi geriye bakmanın ve başka şeyleri planlamanın anlamı yok. Şu anda ligin başındayız, umutluyum. Yaş ortalaması 24 olan bir takımım var." diye konuştu.



Futbolcuların tempolarının arttığını dile getiren Bakkal, şöyle devam etti: "Koşu tempolarımız yükseldi. Futbolcuların mesafeleri yükseldi. Yüksek hızda koşularımız arttı. Bu takımın mücadele gücünü en yüksek seviyeye çekerek, bazı şeyleri yapabileceğine inanıyorum. Gençlerbirliği, zaten her maçı isteyen, mücadele eden bir takım. Benim amacım böyle bir takımı oluşturup, bu kaostan çıkmak. Sabır gerekiyor. Lig, zor bir lig."



?Gençlerbirliği'nin başında bu sezon 4 maça çıktığını hatırlatan Mesut Bakkal, şunları kaydetti: "Üç deplasman maçı, bir de içeride oynadık. Deplasman maçlarını kaybettik. Özellikle Göztepe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmaları, iyi oynadığımızı maçlardı. Trabzonspor ve Göztepe maçları, Medipol Başakşehir karşılaşmasına yansıdı. Son dakika da olsa kazanmasını bildik. Alanya'da topun büyük bir bölümü bizde olmasına rağmen yenildik. Aytemiz Alanyaspor maçında bireysel hatayı çok yaptık. Bireysel hatayla verdiğimiz bir maçtı. Hiç beklemediğimiz bir sonuçtu. Bize yakışmadı."