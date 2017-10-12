 Fişek’ten Karamel’e! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Fişek’ten Karamel’e!

    Fişek’ten Karamel’e!
    BEŞİKTAŞ'ın Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra soyunma odasında tartışan Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın başkan Fikret Orman'ın da araya girmesinden sonra can ciğer kuzu sarması oldukları ortaya çıktı. Milli takımın İzlanda ile oynadığı maçtan sonra takıma dönen Caner'in Talisca ile bir araya gelerek baş başa konuştuğu, ardından da ikilinin kol kola dışarı çıktığı görüldü. Caner-Talisca dostluğu bununla da kalmayarak iyice pekişti. İki futbolcunun antrenman sonrası birlikte yemek yedikleri, Caner'in Talisca'ya "Karamel" diye isim taktığı öğrenildi. Talisca'nın ise Caner'e tesislerde "fişek" diye hitap etmeye baş ladığı belirtildi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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