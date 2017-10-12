Erdoğan ile Tosic buluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Beşiktaşlı yıldız Dusko Tosic ile bir araya geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, onuruna verdiği akşam yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaldığı otelde Beşiktaş'ın Sırp asıllı futbolcusu Dusko Tosic ile bir süre sohbet etti.