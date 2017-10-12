 Beşiktaş'tan flaş Oğuzhan açıklaması! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    'tan flaş Oğuzhan açıklaması!

    Beşiktaş'tan flaş Oğuzhan açıklaması!

    Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile ilgili cephesinden açıklama geldi.

    İkinci Başkanı , ocak ayında istediği kulübe imza atma hakkı bulunan yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta kalacağını ifade etti.

    Fenerbahçe'nin sportif anlamda bir rövanş almak adına Özyakup için devreye girebileceği hatırlatılan Çebi şu ifadeleri kullandı: "Rövanş almak çok ilginç bir cümle. Bu isteğin çok abesle iştigal olduğunu düşünüyorum. Ben rövanş almak için işime gelmeyecek bir futbolcuyu planlamam içinde olmayacağım ve futbolcuyu transfer etmeyeceğim. Kulüplerin maddi sıkıntıları ortada. Öbür taraftan Oğuzhan 'a ihtiyacı olan bir oyuncuya birisi gelip taip olabilir. Oğuzhan serbest mi, serbest; ama ben buna milyonda bir bile ihtimal vermiyorum. Oğuzhan Beşiktaş'ın çocuğudur. Başkanıyla oturup konusunu çözüp yoluna devam edecektir. Benim görüşüm bu."

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:37
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