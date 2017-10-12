Beşiktaş'tan flaş Oğuzhan açıklaması!
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup ile ilgili Beşiktaş cephesinden açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin sportif anlamda bir rövanş almak adına Özyakup için devreye girebileceği hatırlatılan Çebi şu ifadeleri kullandı: "Rövanş almak çok ilginç bir cümle. Bu isteğin çok abesle iştigal olduğunu düşünüyorum. Ben rövanş almak için işime gelmeyecek bir futbolcuyu planlamam içinde olmayacağım ve futbolcuyu transfer etmeyeceğim. Kulüplerin maddi sıkıntıları ortada. Öbür taraftan Oğuzhan 'a ihtiyacı olan bir oyuncuya birisi gelip taip olabilir. Oğuzhan serbest mi, serbest; ama ben buna milyonda bir bile ihtimal vermiyorum. Oğuzhan Beşiktaş'ın çocuğudur. Başkanıyla oturup konusunu çözüp yoluna devam edecektir. Benim görüşüm bu."
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:37
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Toplam 5
Yorum
bende imtihan va sandıydım sanırsın pike, ramos, ulen s.aziz yaw, olamzsa denayer vaar. niye alındı denayer. ahmet çalık milli stoper değilmiydi
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Yorum
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Toplam 2
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