 Beşiktaş’ta 2 isim kadroya alınmadı – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Beşiktaş’ta 2 isim kadroya alınmadı

    Beşiktaş’ta 2 isim kadroya alınmadı

    Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Gary Medel ve sakatlığı bulunan genç oyuncu Orkan Çınar, Gençlerbirliği maç kadrosuna alınmadı.

    Beşiktaş, Süper Lig'in 8. hafta açılış mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi iki oyuncuya kadroda yer vermedi. Ümit milli takımdan sakat dönen genç oyuncu Orkan Çınar ve Gary Medel, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:58
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