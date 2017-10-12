Beşiktaş’ta 2 isim kadroya alınmadı
Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Gary Medel ve sakatlığı bulunan genç oyuncu Orkan Çınar, Gençlerbirliği maç kadrosuna alınmadı.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:58
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Fenerbahçeli oyuncunun cezası onandı
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EMREGS ADAM DİREKT KIRMIZI KARTLA ATILIP 1 MAÇ CEZA ALIYOR ? WTF ? #YETERYILDIRIMDEMİRÖRENYETER
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Lucescu: Federasyonla anlaştım
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Muhittin Özdemir Türk Hocalar ile Kazamız kadar büyüklüğünde ülkelerin Milli Takımlarına farklı yenildiğimiz saç baş yolcuğumuz günü unutmuşlar
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G.Saray'ın Yankaya ile 18. maçı
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YANKAYA GEÇMİŞTE GS NİN CANINI ÇOK YAKTI BU HAKEM ÖNCE TÜPPÇÜ VE MHK GİTMELİ SONRA YERİNE YABANCI HAKEMLER GELMELİ
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