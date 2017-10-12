Beşiktaş’ı dünya tanıyacak

Başkan Fikret Orman, Beşiktaş'ın adını dünyaya duyurmak için dört koldan saldırıyor. Başkan Orman, Avusturya'da kurulan Beşiktaş Wien, Moldova'da kurulan Beşiktaş Kişinev, İsviçre'de kurulan Beşiktaş Zürih ve Almanya'da kurulan Beşiktaş Berlin takımlarına destek olma kararı aldı. Fikret Orman, bu dört takımın ülkelerinde daha üst liglere yükselmesi için destek verecek. Ayrıca Belçika, Hollanda gibi Türklerin bol olduğu ülkelerde de Beşiktaş ismiyle takımların kurulmasına ön ayak olacak.