 Beşiktaş mağlup – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Beşiktaş mağlup

    Beşiktaş mağlup

    Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda ilk maçına çıkan Beşiktaş, konuk olduğu Letonya'nın TTT Riga takımına 78-52 yenildi.

    Başkent Riga'daki Electrum Olimpiyat Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk periyodunu 22-6 geride tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına da 40-22 geride girdi.

    Üçüncü çeyreği 59-40 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden de 78-52 mağlup ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi TTT Riga adına 17 sayı kaydeden Ieva Krastina olurken, Beşiktaş'tan Tyrone Bernice Mosby 16 sayı üretti.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:28
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