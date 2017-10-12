Beşiktaş mağlup
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda ilk maçına çıkan Beşiktaş, konuk olduğu Letonya'nın TTT Riga takımına 78-52 yenildi.
Başkent Riga'daki Electrum Olimpiyat Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk periyodunu 22-6 geride tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına da 40-22 geride girdi.
Üçüncü çeyreği 59-40 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden de 78-52 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi TTT Riga adına 17 sayı kaydeden Ieva Krastina olurken, Beşiktaş'tan Tyrone Bernice Mosby 16 sayı üretti.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:28
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Yorum
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Toplam 16
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emo bu hakem bizi kaç kere yaktı haberin varmı senin
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BEŞİKTAŞ bütün kasap kedilerini toplayın faydalı olacaktır !
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