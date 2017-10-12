Beşiktaş kafilesi Ankara'da
Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Ankara'ya geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Esenboğa Havalimanı'na gelen sihay-beyazlı kafileyi coşkulu bir grup taraftar karşıladı. Meşale yakan taraftarlar, futbolculara tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulundu.
Kafilede, Beşiktaş Kulübü İcra Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil ile yönetim kurulu üyesi Candaş Tolga Işık da yer aldı.
Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 20.00'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:59
-
Fenerbahçeli oyuncunun cezası onandı
Toplam 2
Yorum
EMREGS ADAM DİREKT KIRMIZI KARTLA ATILIP 1 MAÇ CEZA ALIYOR ? WTF ? #YETERYILDIRIMDEMİRÖRENYETER
-
Lucescu: Federasyonla anlaştım
Toplam 12
Yorum
Muhittin Özdemir Türk Hocalar ile Kazamız kadar büyüklüğünde ülkelerin Milli Takımlarına farklı yenildiğimiz saç baş yolcuğumuz günü unutmuşlar
-
G.Saray'ın Yankaya ile 18. maçı
Toplam 7
Yorum
YANKAYA GEÇMİŞTE GS NİN CANINI ÇOK YAKTI BU HAKEM ÖNCE TÜPPÇÜ VE MHK GİTMELİ SONRA YERİNE YABANCI HAKEMLER GELMELİ
Beşiktaş kafilesi Ankara'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.