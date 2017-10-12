 Beşiktaş kafilesi Ankara'da – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Beşiktaş kafilesi Ankara'da

    Beşiktaş kafilesi Ankara'da

    Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Ankara'ya geldi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Esenboğa Havalimanı'na gelen sihay-beyazlı kafileyi coşkulu bir grup taraftar karşıladı. Meşale yakan taraftarlar, futbolculara tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulundu.

    Kafilede, Beşiktaş Kulübü İcra Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil ile yönetim kurulu üyesi Candaş Tolga Işık da yer aldı.

    Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 20.00'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:59
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