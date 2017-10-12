Beşiktaş iki yıldızın tapusunu alıyor!

Cenk için sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 12 milyon Euro'luk yaptığı teklifi geri çeviren Beşiktaş, oyuncunun başarılı performansı sonrasında daha büyük tekliflerin gelmesini bekliyor. Bu doğrultuda milli yıldız için kapıyı 20 milyon Euro'dan açmayı düşünen Beşiktaş yönetimi gelecek parayı nereye harcayacağını da şimdiden planladı.

TALISCA VE ABOUBAKAR TRANSFERİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve bu sezon Porto'ya dönen Aboubakar, Portekiz'de de gösterdiği performansla alkış topluyor. Şu ana kadar forma giydiği 9 maçta 8 gol atıp 1 de asist yapan ve Porto'yla olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek Kamerunlu oyuncu için siyah-beyazlılar harekete geçmiş durumda. Aboubakar'ı sezon sonu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, ayrıca Talisca için de Benifa'nın kapısını çalacak. Beşiktaş'ta kiralık oynayan Brezilyalı oyuncunun Benfica'yla olan sözleşmesi 2019'da sona eriyor. Portekiz ekibinin kapısını Talisca'nın bonservisi için bir kez daha çalacak Beşiktaş, bu iki transfer için Cenk Tosun'un satışından gelecek parayı bekliyor.