Beşiktaş iki yıldızın tapusunu alıyor!
2018 Dünya Kupası'na gidemeyen Türkiye'de alkışlanan futbolcuların başında gelen ve Beşiktaş'ın başarısında önemli role sahip Cenk Tosun'un transfer parası Talisca ve Aboubakar için kullanılacak.
Cenk için sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 12 milyon Euro'luk yaptığı teklifi geri çeviren Beşiktaş, oyuncunun başarılı performansı sonrasında daha büyük tekliflerin gelmesini bekliyor. Bu doğrultuda milli yıldız için kapıyı 20 milyon Euro'dan açmayı düşünen Beşiktaş yönetimi gelecek parayı nereye harcayacağını da şimdiden planladı.
TALISCA VE ABOUBAKAR TRANSFERİ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve bu sezon Porto'ya dönen Aboubakar, Portekiz'de de gösterdiği performansla alkış topluyor. Şu ana kadar forma giydiği 9 maçta 8 gol atıp 1 de asist yapan ve Porto'yla olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek Kamerunlu oyuncu için siyah-beyazlılar harekete geçmiş durumda. Aboubakar'ı sezon sonu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, ayrıca Talisca için de Benifa'nın kapısını çalacak. Beşiktaş'ta kiralık oynayan Brezilyalı oyuncunun Benfica'yla olan sözleşmesi 2019'da sona eriyor. Portekiz ekibinin kapısını Talisca'nın bonservisi için bir kez daha çalacak Beşiktaş, bu iki transfer için Cenk Tosun'un satışından gelecek parayı bekliyor.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:28
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Muslera: Tarih yazdık
Toplam 2
Yorum
Gslı Yine bu turnuvada seninleyiz muslera..Gönül isterdiki milli takımımızda orda olsun hatta karşılaşın cenkten gol yesen mesela hayalimi çaldıl
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Eldiven savaşı! Kale kimin?
Toplam 3
Yorum
fbcan volkan biraz daha yedek kalsın da oynamanın kıymetini anlasın uzun zamandır yedek kalmadığından unutmuş kaleciliğin değerini
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Eljif’e dev talip
Toplam 5
Yorum
gkhgny1907 eljif cagliari maçında gösterdiki 17 yaşında olmasına rağmen dünya starı olabilir.50 milyon eurodan aşağısı kardan zarar olur
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