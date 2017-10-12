Alex'ten Juninho önerisi
Eski F.Bahçeli yıldız, yeni bir Talisca arayışında olan Başkan Orman’a Recife’nin 17’lik genç yıldızını önerdi
Alex'in verdiği isimler arasında Başkan Fikret Orman'ı en çok etkileyense Recife'de bu yıl A takıma yükselen 1999 doğumlu Juninho olduğu öğrenildi. Alex'in verdiği isimleri Wyscout üzerinden izleyen Orman genç oyuncunun araştırılmasını istedi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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