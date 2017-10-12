 Alex'ten Juninho önerisi – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Alex'ten önerisi

    Alex'ten Juninho önerisi

    Eski F.Bahçeli yıldız, yeni bir Talisca arayışında olan Başkan Orman’a Recife’nin 17’lik genç yıldızını önerdi

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Yeni Talisca'lar bulmak" için bir süre önce Brezilya'ya çıkarma yapmıştı. Başkan bu seyehatinde F.Bahçe efsanesi Alex'le de görüşmüş ve "Gözüne çarpan genç bir yetenek var mı?" diye sormuştu. Alex ise birkaç genç oyuncunun adını Orman'la paylaşıp, "Bu isimleri bir araştırın, yeni yeni parlıyorlar. Herkesin gözü onların üzerinde. İleride adlarından çok söz ettirebilir" dedi.



    Alex'in verdiği isimler arasında Başkan Fikret Orman'ı en çok etkileyense Recife'de bu yıl A takıma yükselen 1999 doğumlu olduğu öğrenildi. Alex'in verdiği isimleri Wyscout üzerinden izleyen Orman genç oyuncunun araştırılmasını istedi.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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