 Tolga Zengin’in anlamlı ziyareti – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Tolga Zengin’in anlamlı ziyareti

    Tolga Zengin’in anlamlı ziyareti
    Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin, kas hastalığı nedeniyle tedavi gören Hasan Kaan Kalemköy'ü hastanede ziyaret etti. Tolga, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Kaan Kalemköy'e ziyarette bulunarak kendisine Beşiktaş forması hediye etti. Hasan Kaan Kalemköy'ü ziyareti sırasında Tolga Zengin'e 34. yaş günü dolayısıyla Kalemköy'ün ailesi tarafından sürpriz yapıldığı belirtildi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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