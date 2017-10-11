OĞUZHAN EL YAKTI

Yönetim, sözleşmesini uzatmak istediği Oğuzhan’ın menajerinin yıllık 3.5 milyon euro istemesi üzerine şok oldu. Başkan, 1.5 milyon euro alan milli yıldıza %50 zam teklif etti

Beşiktaş'ta gözler ara transferde yapılacak olan takviyelere çevrilirken, sözleşmesi uzatılacak olan oyuncularla yapılan görüşmeler de yönetimi zorluyor. Son olarak Tolgay Arslan ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş yönetimi, şimdi Oğuzhan'ın işini bitirmek için çalışıyor. Fakat Başkan Fikret Orman'ın önünde büyük bir engel var, diğer futbolculara ödenen yüksek maaşlar... Daha önce Oğuzhan'a, "Seni mağdur etmeyeceğim" diyen Orman, genç futbolcuya %50 zam teklif etti. Bu rakam şu anda 1.5 milyon euro kazanan Oğuzhan'ın maaşının 2 milyon 250 bin euro'ya yükselmesi anlamına geliyordu.



%200 ZAM İSTEDİLER

O ğuzhan'ın Hollandalı menajeri ise bu rakamı çok düşük buldu. Takımın yıldızının ve kaptanın, Tosic'ten daha fazla alması gerektiğini söyledi. Hatta Oğuzhan'ı da buna ikna etti; Medel, Negredo ve Q7'nin yeni sözleşmelerinde aldıkları rakamları örnek gösterdi. Ardından da Oğuzhan için yılda 3.5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme istedi. Şu anki kazancının % 200'ünden bile fazla olan bu rakam ise Başkan Orman'ı şaşkına çevirdi. Oğuzhan transfer görüşmelerine dahil olmazken, Başkan'a ise sürekli olarak "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" diyor. Fakat menajeri Oğuzhan'a çok talip olduğunu belirterek işi yokuşa sürüyor.