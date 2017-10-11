OĞUZHAN EL YAKTI
Yönetim, sözleşmesini uzatmak istediği Oğuzhan’ın menajerinin yıllık 3.5 milyon euro istemesi üzerine şok oldu. Başkan, 1.5 milyon euro alan milli yıldıza %50 zam teklif etti
%200 ZAM İSTEDİLER
Oğuzhan'ın Hollandalı menajeri ise bu rakamı çok düşük buldu. Takımın yıldızının ve kaptanın, Tosic'ten daha fazla alması gerektiğini söyledi. Hatta Oğuzhan'ı da buna ikna etti; Medel, Negredo ve Q7'nin yeni sözleşmelerinde aldıkları rakamları örnek gösterdi. Ardından da Oğuzhan için yılda 3.5 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme istedi. Şu anki kazancının % 200'ünden bile fazla olan bu rakam ise Başkan Orman'ı şaşkına çevirdi. Oğuzhan transfer görüşmelerine dahil olmazken, Başkan'a ise sürekli olarak "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" diyor. Fakat menajeri Oğuzhan'a çok talip olduğunu belirterek işi yokuşa sürüyor.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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