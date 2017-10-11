"OCAKTA GÖRÜŞÜRÜZ"

Süper Lig'de iki sezon üst üste şampiyon olan Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Mesut Özil'i gündemine alan siyah beyazlılar, gurbetçi oyuncu ile ilk resmi teması kurdu. Görüşmeleri bizzat yürüten Fikret Orman, yıldız futbolcu ile görüştüğü ortaya çıktı. Monaco'da yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Mesut Özil'in avukatıyla bir araya gelen Orman, Mesut Özil ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.



"OCAK AYINDA GÖRÜŞÜRÜZ"

Orman, kendisiyle ilgilendiklerini Özil'e iletti. Bu teklif karşısında mutlu olan Mesut'un "Teklifiniz için teşekkür ederim. Ama Premier Lig'de çok mutluyum. Kariyerime burada devam etmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu cevap karşısında geri adım atmayan Orman, "Bu konuyu tekrar düşün. Ocak ayında tekrar görüşürüz" dediği iddia edildi.



BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİNDEN MEMNUN

Konuyla ilgili olarak konuşan Mesut Özil'in avukatı Erkut Söğüt, Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı. Söğüt, "Mesut, Beşiktaş'ın ilgisinden memnun. Ancak bize ulaşmış bir teklif yok. Ama olsa bile en az 2-3 yıl Premier Lig'de oynamak istiyor. Arsenal'le bu konuda temaslarımız devam ediyor ve olumlu yönde gidiyor" açıklamasında bulundu.



