MİTROVİC, DEVRE ARASINDA GİDECEK

Hırvat stoper Domagoj Vida'nın Ocak'ta gelmesinden sonra Matej Mitrovic boşa çıkacak ve gönderilecek.

Maç kadrosuna girmesi neredeyse imkansız hale gelecek Mitrovic için siyah-beyazlılar, bazı Alman ekipleriyle şimdiden temas kurdu. Hedef ise 4.2 milyon euro'ya alınan ve kiralanması düşünülmeyen Mitrovic'i en azından 3-3.5 milyon euro'ya satmak.