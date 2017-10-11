 MİTROVİC, DEVRE ARASINDA GİDECEK – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    MİTROVİC, DEVRE ARASINDA GİDECEK

    MİTROVİC, DEVRE ARASINDA GİDECEK

    Hırvat stoper Domagoj Vida'nın Ocak'ta gelmesinden sonra Matej Mitrovic boşa çıkacak ve gönderilecek.

    Maç kadrosuna girmesi neredeyse imkansız hale gelecek Mitrovic için siyah-beyazlılar, bazı Alman ekipleriyle şimdiden temas kurdu. Hedef ise 4.2 milyon euro'ya alınan ve kiralanması düşünülmeyen Mitrovic'i en azından 3-3.5 milyon euro'ya satmak.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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