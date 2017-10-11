MEDEL'DEN KÜFÜR!

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri son maçında Brezilya ile karşılaşan ve 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Şili Milli Takımı'nda, Beşiktaş'lı Medel'in, Neymar'ın annesine küfrettiği iddia edildi. Maçın ardından basın açıklamasında bulunan Brezilya teknik direktörü Tite, Medel'in hem Neymar'ın annesine hem de kendisine küfürler yağdırdığını söyledi.



'BİZ BU KÜFÜRLERİ HAK ETMİYORUZ'

Grubu 1.sırada bitirmeyi garantileyen ve Şili'yi 3-0 mağlup ederek saf dışı bırakan Brezilya'nın teknik direktörü Tite, 'Neymar'ın annesi ve ben Medel'in ettiği küfürleri hak etmiyoruz.' şeklinde konuştu.



Maçın ardından Medel ile konuştuğunu belirten Tite, 'Maç bitiminde Medel'in yanına gittim. Her şey bitmişti ancak bu tarz olaylar için daha dikkatli olmamız gerektiğini söyledim.' dedi.



