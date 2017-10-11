MEDEL'DEN KÜFÜR!
Beşiktaş'lı futbolcu Medel'in, Dünya Kupası Eleme maçında Neymar'ın annesine küfrettiği iddia edildi.
2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri son maçında Brezilya ile karşılaşan ve 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Şili Milli Takımı'nda, Beşiktaş'lı Medel'in, Neymar'ın annesine küfrettiği iddia edildi. Maçın ardından basın açıklamasında bulunan Brezilya teknik direktörü Tite, Medel'in hem Neymar'ın annesine hem de kendisine küfürler yağdırdığını söyledi.
'BİZ BU KÜFÜRLERİ HAK ETMİYORUZ'
Grubu 1.sırada bitirmeyi garantileyen ve Şili'yi 3-0 mağlup ederek saf dışı bırakan Brezilya'nın teknik direktörü Tite, 'Neymar'ın annesi ve ben Medel'in ettiği küfürleri hak etmiyoruz.' şeklinde konuştu.
Maçın ardından Medel ile konuştuğunu belirten Tite, 'Maç bitiminde Medel'in yanına gittim. Her şey bitmişti ancak bu tarz olaylar için daha dikkatli olmamız gerektiğini söyledim.' dedi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:08
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ASLAN'DA 1 TL KRİZİ!
Toplam 2
Yorum
Aslan ÖYLE 1 tl YADA 100 tl ILE GÖSTERI YAPMAYIN ADAM GIBI 5-10 MILYON EURO KOYUN MASAYA ÖYLE ORTAYA CIKIN
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GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!
Toplam 15
Yorum
zafer topalın pası rakibe geripası gol oluyor.yanpas geripas hatalı pas böyle oyuncu gerekmez.genç oğuzkaan yada eljif elması oynat daha iyi
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AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA ÖDÜL VERİLECEK Mİ?
Toplam 4
Yorum
emailsiz Engelsiz engellilerin hakkıdır. Fakat Demirören TFF nin başında Siyah Beyaz formayı çıkarmadığı sürece TFF ve kurumları sürekli eksi puan olarak gerilemeye devam edecektir.
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