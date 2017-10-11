 MEDEL'DEN KÜFÜR! – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    MEDEL'DEN KÜFÜR!

    MEDEL'DEN KÜFÜR!

    Beşiktaş'lı futbolcu Medel'in, Dünya Kupası Eleme maçında 'ın annesine küfrettiği iddia edildi.

    2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri son maçında ile karşılaşan ve 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Şili Milli Takımı'nda, Beşiktaş'lı Medel'in, 'ın annesine küfrettiği iddia edildi. Maçın ardından basın açıklamasında bulunan teknik direktörü Tite, Medel'in hem 'ın annesine hem de kendisine küfürler yağdırdığını söyledi.

    'BİZ BU KÜFÜRLERİ HAK ETMİYORUZ'
    Grubu 1.sırada bitirmeyi garantileyen ve yi 3-0 mağlup ederek saf dışı bırakan 'nın teknik direktörü Tite, ''ın annesi ve ben Medel'in ettiği küfürleri hak etmiyoruz.' şeklinde konuştu.

    Maçın ardından Medel ile konuştuğunu belirten Tite, 'Maç bitiminde Medel'in yanına gittim. Her şey bitmişti ancak bu tarz olaylar için daha dikkatli olmamız gerektiğini söyledim.' dedi.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:08
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