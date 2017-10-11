 Lens'ten Robben'e veda – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Lens'ten Robben'e veda

    Lens'ten Robben'e veda

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı , İsveç'i 2-0 yendikleri maçtan sonra milli takımı bıraktığını açıklayan 'e veda etti.

    FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son maçında İsveç'i 2-0 yenmesine rağmen Dünya Kupası'na gidemeyen Hollanda'da takımın yıldız oyuncusu milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Bunun üstüne Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu , milli takımdan arkadaşı olan Robben'e veda etti.

    Hollandalı yıldız oyuncu sosyal medya hesabından Robben ile olan fotoğrafının altına, "Müthiş geçen yıllar için teşekkürler. Umarım kulübünle daha güzel günler geçirirsin" notunu düştü.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:23
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