Lens'ten Robben'e veda
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, İsveç'i 2-0 yendikleri maçtan sonra milli takımı bıraktığını açıklayan Arjen Robben'e veda etti.
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son maçında İsveç'i 2-0 yenmesine rağmen Dünya Kupası'na gidemeyen Hollanda'da takımın yıldız oyuncusu Arjen Robben milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Bunun üstüne Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, milli takımdan arkadaşı olan Robben'e veda etti.
Hollandalı yıldız oyuncu sosyal medya hesabından Robben ile olan fotoğrafının altına, "Müthiş geçen yıllar için teşekkürler. Umarım kulübünle daha güzel günler geçirirsin" notunu düştü.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:23
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
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