KULÜBEDE OTURACAK

SİYAH-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, bir maç aradan sonra takımının başında olacak. F.Bahçe maçında hakeme yönelik sözleri nedeniyle tribüne gönderilen ve bir maçlık cezasını Trabzon karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alamayarak çeken Güneş, G.Birliği karşısında sahada olacak. Öte yandan sakatlığı bulunan Brezilyalı yıldız Adriano da takımla birlikte çalışmalara başladı.