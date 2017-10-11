 GÜNEŞ’TEN ÜLTİMATOM – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    GÜNEŞ’TEN ÜLTİMATOM

    GÜNEŞ’TEN ÜLTİMATOM

    Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği maçı öncesi oyuncularını, “Üç sezondur üst üste 3 maçta puan kaybetmedik. Bu hafta kazanmamız şart” diye uyardı

    Cuma günü G.Birliği ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü yok. Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk 5 haftada 4 maçı kazanıp, birinden berabere ayrılan siyah-beyazlı takım, son 2 haftadaki puan kayıplarını G.Birliği karşısında telafi etmeye çalışacak. Sezonun ilk 5 haftasında G.Saray ile 13'er puan toplayan ve ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş, son 2 haftada üst üste puan kayıpları yaşayınca rakibinin 5 puan gerisine düştü. Beşiktaş, teknik direktör yönetiminde şu ana dek 3 maç üst üste puan kaybı yaşamadı.

    SİYAH-BEYAZLI ekip, 2015-16'da göreve başlayan teknik direktör Şenol Güneş ile ilk sezonda üst üste 2 maç dahi puan kaybetmedi. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 2016-17'de ise 3 kez üst üste 2 hafta puan yitirdi.

    TELAFİ ZAMANI GELDİ
    Beşiktaş, G.Birliği'ni yenerek hem kötü geçen 2 haftayı telafi etmeyi hem de zirveden uzaklaşmamayı hedefleyecek. Siyah-beyazlı ekip, G.Birliği mücadelesini berabere veya yenilgiyle geçerse Şenol Güneş yönetiminde ilk kez üst üste 3 hafta puan kaybı yaşayacak.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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