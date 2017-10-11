GÜNEŞ’TEN ÜLTİMATOM
Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği maçı öncesi oyuncularını, “Üç sezondur üst üste 3 maçta puan kaybetmedik. Bu hafta kazanmamız şart” diye uyardı
SİYAH-BEYAZLI ekip, 2015-16'da göreve başlayan teknik direktör Şenol Güneş ile ilk sezonda üst üste 2 maç dahi puan kaybetmedi. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 2016-17'de ise 3 kez üst üste 2 hafta puan yitirdi.
TELAFİ ZAMANI GELDİ
Beşiktaş, G.Birliği'ni yenerek hem kötü geçen 2 haftayı telafi etmeyi hem de zirveden uzaklaşmamayı hedefleyecek. Siyah-beyazlı ekip, G.Birliği mücadelesini berabere veya yenilgiyle geçerse Şenol Güneş yönetiminde ilk kez üst üste 3 hafta puan kaybı yaşayacak.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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