Eksik çalıştılar

Beşiktaş, G.Birliği maçı hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi. Antrenmana milli takımlarda olan Quaresma, Pepe, Tosic, Medel, Babel ve Orkan'ın katılmadığı kaydedildi. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.