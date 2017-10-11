 Eksik çalıştılar – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Eksik çalıştılar

    Eksik çalıştılar
    Beşiktaş, G.Birliği maçı hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi. Antrenmana milli takımlarda olan Quaresma, Pepe, Tosic, Medel, Babel ve Orkan'ın katılmadığı kaydedildi. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
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