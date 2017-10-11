 ‘Çin’ce yazılı forma satılacak – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    ‘Çin’ce yazılı forma satılacak

    ‘Çin’ce yazılı forma satılacak
    Beşiktaş Başkanı kafayı Çin'e taktı... Adidas firması ile yapılan görüşmelerde yönetim Çin'de 100 bin forma satmayı garanti ederse, üzerinde Vodafone reklamı olmayan arkasında Çince rakam ve isimlerin yazılabileceği formalar satılacak. Ayrıca Çinli taraftarlar istedikleri taktirde Beşiktaşlı oyuncuların isimlerini formalarının arkalarına Çince yazdırabilecek.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:14
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