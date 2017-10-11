CANER'DEN TALISCA'YA: "KARAMEL"
Başkan Fikret Orman el koydu, Caner ile Talisca can ciğer kuzu sarması oldu
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra soyunma odasında birbirlerine giren Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın başkan Fikret Orman'ın da araya girmesinden sonra can ciğer kuzu sarması oldukları ortaya çıktı.
Milli takımın İzlanda ile oynadığı maçtan sonra takıma dönen Caner'in Talisca ile bir araya gelerek baş başa konuştuğu, ardından da ikilinin kol kola dışarı çıktığı görüldü.
TALİSCA "KARAMEL" OLDU!
Caner-Talisca dostluğu bununla da kalmayarak iyice pekişti. İki futbolcunun antrenman sonrası birlikte yemek yedikleri, Caner'in Talisca'ya "Karamel" diye isim taktığı öğrenildi. Talisca'nın ise Caner'e tesislerde "fişek" diye hitap etmeye başladığı belirtildi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:31
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FERNANDAO YUVAYA GERİ DÖNÜYOR
Toplam 4
Yorum
kadırcan BENCE GEC KALINMAMIS BIR HAMLE HER TOPCU KENDINI OYNAYACAGI BIR TAKIMDA GOSTERMEK ISTER FERNANDAODA OYLE BIR OYUNCU
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FIFA'DAN FLAŞ MEN KARARI
Toplam 1
Yorum
süleyman uyar Amerikanın fifaya müdahale ettiği günü hatırlıyormusunuz. Gelecekte AMERİKA ülkeleri fıfa üzerinden tehdit etmeye başlayacaktır.
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Çağla Büyükakçay'ın hedefi ilk 100'e girmek
Toplam 1
Yorum
vay vay be hedefe bak :) ilk 10 deseydin bari gonşu :)
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