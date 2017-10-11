 CANER ERKİN SINIRA DAYANDI – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    SINIRA DAYANDI

    CANER ERKİN SINIRA DAYANDI

    Sezonun? 7'nci haftasında 20 sarı kart ve 4 kırmızı kart gören Beşiktaş'ta hırçınlık konusunda öne çıkan isimlerden birisi de oldu...

    Milli sol bek oynadığı son 9 maçın 6'sında sarı kart görerek, ilginç bir şekilde üç kulvarda cezalı olmayla karşı karşıya geldi. İzlanda maçından önce sarı kart sınırında bulunan Caner 3-0 kaybedilen bu karşılaşmada gördüğü kart ile ilk olarak Milli maç kulvarında cezalı duruma düştü ve Finlandiya maçında forma giyemedi. Caner, oynaması halinde G.Birliği ve Monaco maçlarında da sarı kart görürse arka arkaya ceza alma tehlikesi yaşayacak.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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