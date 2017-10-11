Caner Erkin alarmı!
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste önemli maçlara çıkacak Beşiktaş'ta kart alarmı verildi. Caner Erkin'in lig ve Avrupa'da da ceza sınırında olması siyah-beyazlıları teyakkuza geçirdi.
29 yaşındaki sol bek oynadığı son 9 maçın 6'sında kart gördü. Süper Lig'deki son dört maçta 3 sarı karta ulaşan Caner, Gençlerbirliği maçı öncesinde ceza sınırına geldi. Deneyimli futbolcu başkentte de sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
Tecrübeli sol bek aynı tehlikeyi Şampiyonlar Ligi'nde de yaşıyor. Porto deplasmanında ve Vodafone Park'taki Leipzig maçında sarı kart gören Caner Erkin, salı günü oynanacak Monaco maçına ceza sınırında çıkacak. Caner Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Monaco ile İstanbul'da yapılacak karşılaşmada oynayamama riski ile karşı karşıya.
Caner Erkin, A Milli Takım'ın 3-0 kaybettiği İzlanda maçında da sarı kart görmüş ve Finlandiya deplasmanında forma giyememişti.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:50
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CENGİZ ÜNDER'E İLK TEKLİF YAPILDI
Toplam 14
Yorum
ona bakarsan 30 milyonluk taliscayı gelişsin diye o aşağıladığın çöplük dediğin lige kiraladılar.. hangisi cehaletmiş okuyucular karar versin
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Rodallega’nın heyecanı
Toplam 2
Yorum
baksoy Hocanın kaprislerinden nasibini alıyor RODELLEGA ? BURAĞIN sakatı veya ölüsü oynuyor ama o oynayamıyor ? Buna kimse karşı koyamıyor ?
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 21
Yorum
galah alan yok tabi ese,,,, gibi dönmek istersin,,bu yüzsüs fenere,de gider
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