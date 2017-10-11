BEŞİKTAŞ'TAN GURBETÇİ ATAĞI!
Beşiktaş, erken başladığı transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Başkan Fikret Orman'ın Brezilya seferinden sonra gözler şimdi de Almanya'ya çevrildi.
Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kaan Ayhan için harekete geçen siyah - beyazlılar, bu futbolcunun menajeri ile bir de görüşme yaptılar.
Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Kaan Ayhan için Galatasaray'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.
Milli takımda da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu defansta görev yapıyor. Kaan, sağ bek ve stoper oynuyor. Kaan'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2018'de sona eriyor.
Beşiktaşlı yöneticiler Kaan Ayhan'la anlaşmaya vardıktan sonra kulübüne de bonservisi için teklif yapacaklar.
Bu arada Başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki günlerde bir kez daha sefere çıkacağı öğrenildi. Orman'ın elinde genç oyuncuların ağırlıkta olduğu geniş bir listenin bulunduğu ifade edildi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:04
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ASLAN'DA 1 TL KRİZİ!
Toplam 2
Yorum
Aslan ÖYLE 1 tl YADA 100 tl ILE GÖSTERI YAPMAYIN ADAM GIBI 5-10 MILYON EURO KOYUN MASAYA ÖYLE ORTAYA CIKIN
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GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!
Toplam 15
Yorum
zafer topalın pası rakibe geripası gol oluyor.yanpas geripas hatalı pas böyle oyuncu gerekmez.genç oğuzkaan yada eljif elması oynat daha iyi
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AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA ÖDÜL VERİLECEK Mİ?
Toplam 4
Yorum
emailsiz Engelsiz engellilerin hakkıdır. Fakat Demirören TFF nin başında Siyah Beyaz formayı çıkarmadığı sürece TFF ve kurumları sürekli eksi puan olarak gerilemeye devam edecektir.
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