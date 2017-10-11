Beşiktaş'ta 4 isim antrenmana katılmadı!
Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 14.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:39
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 4
Yorum
bjk Transfer döneminde teklif yaptık biz kardeşim.Tabi iyi gün dostu Gs taraftarı ligde iyi gidince takip etmeye başladığı için spor haberlerini
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 27
Yorum
bjk Katalonya takımlarına gitme ortalık karışık :)
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LİGİN FAVORİSİ YİNE BİZİZ
Toplam 25
Yorum
bjk Siz bu hafta kaybedinde ligi kaçıncı bitiriyorsunuz gör.
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