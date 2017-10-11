 Beşiktaş'ta 4 isim antrenmana katılmadı! – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'ta 4 isim antrenmana katılmadı!

    Beşiktaş'ta 4 isim antrenmana katılmadı!

    Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmana milli takımlarda olan Quaresma, Pepe, Medel ve Babel katılmadı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
    Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 14.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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