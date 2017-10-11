 Başkan Orman UOFD’u ağırladı – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Başkan Orman UOFD’u ağırladı

    Başkan Orman UOFD’u ağırladı
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği (UOFD) Genel Başkanı Yıldırım Yılmazoğlu ile dernek yetkililerini ağırladı. Yıldırım Yılmazoğlu ile dernek üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" programı kapsamında ürettikleri camdan kartal çalışmalarını Orman'a hediye etti.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:09
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