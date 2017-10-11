 ADA'DA 'CENK' ÇIKTI – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    ADA'DA 'CENK' ÇIKTI

    ADA'DA 'CENK' ÇIKTI

    The Sun; Beşiktaş yönetiminin sezon başında için 13 milyon pound öneren Crystal Palace’dan 22.5 milyon pound talep ettiğini yazdı. Cenk için N. United ve Tottenham da devrede

    Beşiktaş'ın millli forveti , İngiliz ekiplerinin en gözde forvet adaylarından biri olmayı başardı. İngiliz basınından siyah beyazlı golcü oyuncu Cenk Tosun için flaş bir iddia geldi. The Sun'da yer alan haberde, Premier Lig'de ilk 7 haftada gol atamayan Crystal Palace'ın bir forvet oyuncusuna ihtiyaç duyduğu ve yaz transfer döneminde imza attıramadığı Cenk Tosun'u takip etmeye devam ettiği yazıldı. C. Palace'ın yeni teknik direktörü Roy Hodgson'un Cenk Tosun'u Ocak ayında takımda görmek istediği belirtildi.

    BÜYÜK KAPIŞMA YAŞANIYOR
    The Sun Gazetesi; Beşiktaş yönetiminin, sezon başında Cenk Tosun için 13 milyon pound öneren Crystal Palace'dan 22.5 milyon pound talep ettiğini yazdı. Haberde ayrıca Newcastle United ve Tottenham'ın da milli oyuncuya ilgisinin olması nedeniyle Crystal Palace'ın imza yarışında yalnız olmayacağı ifade edildi. Tottenham'ın adı Real Madrid'le geçen Harry Kane'in yerine Cenk Tosun'u listeye aldığı ve milli yıldızı sezon başından bu yana izleme komitesi tarafından takip ettirdiği öğrenildi.

    Milli Takım'da ara vermiyor
    Cenk Tosun, Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansı Milli Takım'da da gösteriyor. Hayal kırklığı ile sonuçlanan 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde yedisi ilk 11'de olmak üzere bütün maçlarda süre alan golcü oyuncu, attığı 5 golle de takımın elemelerdeki en golcü oyuncusu oldu. Yıldız golcü, önceki akşam oynanan Finlandiya karşılaşmasında iki kez ağları sarstı, attığı 2 gol de kalite kokuyordu.

    MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
    Dünya Kupası Elemeleri: 10 maç / 5 gol
    Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 2 maç
    Avrupa Şampiyonası: 2 maç
    Hazırlık maçları: 9 maç / 3 gol
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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