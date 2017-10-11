ADA'DA 'CENK' ÇIKTI
The Sun; Beşiktaş yönetiminin sezon başında Cenk Tosun için 13 milyon pound öneren Crystal Palace’dan 22.5 milyon pound talep ettiğini yazdı. Cenk için N. United ve Tottenham da devrede
BÜYÜK KAPIŞMA YAŞANIYOR
The Sun Gazetesi; Beşiktaş yönetiminin, sezon başında Cenk Tosun için 13 milyon pound öneren Crystal Palace'dan 22.5 milyon pound talep ettiğini yazdı. Haberde ayrıca Newcastle United ve Tottenham'ın da milli oyuncuya ilgisinin olması nedeniyle Crystal Palace'ın imza yarışında yalnız olmayacağı ifade edildi. Tottenham'ın adı Real Madrid'le geçen Harry Kane'in yerine Cenk Tosun'u listeye aldığı ve milli yıldızı sezon başından bu yana izleme komitesi tarafından takip ettirdiği öğrenildi.
Milli Takım'da ara vermiyor
Cenk Tosun, Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansı Milli Takım'da da gösteriyor. Hayal kırklığı ile sonuçlanan 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde yedisi ilk 11'de olmak üzere bütün maçlarda süre alan golcü oyuncu, attığı 5 golle de takımın elemelerdeki en golcü oyuncusu oldu. Yıldız golcü, önceki akşam oynanan Finlandiya karşılaşmasında iki kez ağları sarstı, attığı 2 gol de kalite kokuyordu.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Dünya Kupası Elemeleri: 10 maç / 5 gol
Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 2 maç
Avrupa Şampiyonası: 2 maç
Hazırlık maçları: 9 maç / 3 gol
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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