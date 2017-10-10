 UEFA'DAN QUARESMA PAYLAŞIMI – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    UEFA'DAN PAYLAŞIMI

    UEFA'DAN QUARESMA PAYLAŞIMI
    Ligi resmi sosyal medya hesabı Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda Quaresma'nın Beşiktaş formasıyla Devler Ligi'nde gösterdiği başarılı performansa dikkat çekilirken; "Quaresma Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 8 maçta 5 asist, 3 gol kaydetti. Sizce Quaresma, Beşiktaş için ana adam mı?" sorusu soruldu.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:33
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