 TOLGA ZENGİN'DEN ANLAMLI ZİYARET – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    'DEN ANLAMLI ZİYARET

    TOLGA ZENGİN'DEN ANLAMLI ZİYARET

    Beşiktaş'ta forma giyen kaleci , kas hastalığı nedeniyle tedavi gören Hasan Kaan Kalemköy'ü hastanede ziyaret etti.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli file bekçisinin, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Kaan Kalemköy'e ziyarette bulunarak kendisine Beşiktaş forması hediye ettiği bildirildi.

    Hasan Kaan Kalemköy'ü ziyareti sırasında 'e 34. yaş günü dolayısıyla Kalemköy'ün ailesi tarafından sürpriz yapıldığı belirtildi. Tecrübeli kalecinin doğum gününün kesilen pasta ile kutlandığı aktarıldı.

    Tolga Zengin'in aynı serviste yatan tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar temennisinde bulunduğu kaydedildi.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:10
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