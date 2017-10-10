TOLGA ZENGİN'DEN ANLAMLI ZİYARET
Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Tolga Zengin, kas hastalığı nedeniyle tedavi gören Hasan Kaan Kalemköy'ü hastanede ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli file bekçisinin, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Kaan Kalemköy'e ziyarette bulunarak kendisine Beşiktaş forması hediye ettiği bildirildi.
Hasan Kaan Kalemköy'ü ziyareti sırasında Tolga Zengin'e 34. yaş günü dolayısıyla Kalemköy'ün ailesi tarafından sürpriz yapıldığı belirtildi. Tecrübeli kalecinin doğum gününün kesilen pasta ile kutlandığı aktarıldı.
Tolga Zengin'in aynı serviste yatan tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar temennisinde bulunduğu kaydedildi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:10
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TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!
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Yorum
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BİRİ ASLAN'I GÖZETLİYOR
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OCAKTA G.SARAY’DA
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hey gidi hey piyasa değeri 11 milyon euro olan adam için 2 milyon euro çok diyen var adam sezon sonu gelirse en az 4 milyon euro imza parası alır
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