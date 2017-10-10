 SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA! – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    'TA!

    SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA!

    , resmi hesabından eSports takımına 'ı transfer ettiğini açıkladı.

    Siyah-beyazlıların efsane oyuncularından ilse isim soyisim benzerliği nedeniyle sosyal medyada birbirinden ilginç mesajlar atıldı.

    İşte o açıklama...

    ''Profesyonen FIFA oyuncusu Sergen Yalçın eSoır takımımıza katıldı. Hoşgeldin Sergen Yalçın. Profesyonel FIFA oyuncusu, doğuştan Kartal, nam-ı diğer; Quincy10, eSpor takımımızın kadrosunda''

    İşte sosyal medyada atılan mesajlardan bazıları...

    - Bizim Sergen yardımcı antrenör mü oldu?

    - Yalnız çocuğa çok fena bir misyon yüklemişler.

    - Kalpten gidiyordum la antrenör olarak geldi sandım!

    - Sergen Yalçın yazısını görünce bi noluyor falan oldum.

    - Sergen, Şenol hocanın asistanı oldu galiba.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:11
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