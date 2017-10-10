SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA!

Siyah-beyazlıların efsane oyuncularından Sergen Yalçın ilse isim soyisim benzerliği nedeniyle sosyal medyada birbirinden ilginç mesajlar atıldı.

İşte o açıklama...

''Profesyonen FIFA oyuncusu Sergen Yalçın eSoır takımımıza katıldı. Hoşgeldin Sergen Yalçın. Profesyonel FIFA oyuncusu, doğuştan Kartal, nam-ı diğer; Quincy10, eSpor takımımızın kadrosunda''

İşte sosyal medyada atılan mesajlardan bazıları...

- Bizim Sergen yardımcı antrenör mü oldu?

- Yalnız çocuğa çok fena bir misyon yüklemişler.

- Kalpten gidiyordum la antrenör olarak geldi sandım!

- Sergen Yalçın yazısını görünce bi noluyor falan oldum.

- Sergen, Şenol hocanın asistanı oldu galiba.

