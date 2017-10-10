Beşiktaş, resmi hesabından eSports takımına Sergen Yalçın'ı transfer ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlıların efsane oyuncularından Sergen Yalçın ilse isim soyisim benzerliği nedeniyle sosyal medyada birbirinden ilginç mesajlar atıldı.
İşte o açıklama...
''Profesyonen FIFA oyuncusu Sergen Yalçın eSoır takımımıza katıldı. Hoşgeldin Sergen Yalçın. Profesyonel FIFA oyuncusu, doğuştan Kartal, nam-ı diğer; Quincy10, eSpor takımımızın kadrosunda''
İşte sosyal medyada atılan mesajlardan bazıları...
- Bizim Sergen yardımcı antrenör mü oldu?
- Yalnız çocuğa çok fena bir misyon yüklemişler.
- Kalpten gidiyordum la antrenör olarak geldi sandım!
- Sergen Yalçın yazısını görünce bi noluyor falan oldum.
- Sergen, Şenol hocanın asistanı oldu galiba.
Hoş geldin Sergen Yalçın.Profesyonel FIFA oyuncusu, doğuştan Kartal nam-ı diğer Quincy10, eSpor Takımımızın kadrosunda #Beşiktaş @BJKesports pic.twitter.com/njzwVhRZO6— Beşiktaş JK (@Besiktas) 10 Ekim 2017
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:11
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TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!
Toplam 5
Yorum
Hüseyin Katip Milli Takımın Hocaya ihtiyacı Yok Türk Milleti Lucescunun enkaz 5 yıl Kalmasını istiyor Demirören Yarumları oku sen Onur'un ile istifa et,
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BİRİ ASLAN'I GÖZETLİYOR
Toplam 14
Yorum
cimbomlular rodrigez tolga gomis maicon mariano ndiaye fernando muslera fequli denayer hagi podolski jardel tafarel simoviçdrogba prekazi ölümsüzdür
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OCAKTA G.SARAY’DA
Toplam 6
Yorum
hey gidi hey piyasa değeri 11 milyon euro olan adam için 2 milyon euro çok diyen var adam sezon sonu gelirse en az 4 milyon euro imza parası alır
SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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