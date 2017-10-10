 Şeref Çiçek’e pasta sürprizi – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Şeref Çiçek’e pasta sürprizi

    Şeref Çiçek’e pasta sürprizi
    G.Birli ği hazırlıklarına bir günlük iznin ardından dün çift idmanla sürdüren Beşiktaş'ta, 52 yaşına giren antrenör Şeref Çiçek'in yaşgünü kutlandı. Milli takımlardaki Cenk, Oğuzhan, Quaresma, Pepe, Tosic, Mitrovic, Medel, Babel ve Orkan'ın katılmadığı idmanlarda; sabah istasyon ve kuvvet çalışması yapıldı. Akşam ise kondisyon ve taktik çalışan siyah-beyazlılar, bugünde idman yapacak.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:08
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