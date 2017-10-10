ORMAN TRANSFER POLİTİKASINI AÇIKLADI
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Brezilya seferini SABAH’a anlattı: "Yeni yetenekleri keşfetmek istiyoruz. Sürdürülebilir başarıyı sağlarken takımı bozmadan rotasyon yapmamız gerekiyor. Sezon sonunda ekibin yaş ortalamasını düşüreceğiz. Bunun için çalışıyoruz."
Trabzonspor karşılaşması öncesi çıktığı Brezilya seferi büyük yankı uyandıran Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yürüttükleri çalışmalar ve gelecek planları hakkında Sabah'a özel açıklamalar yaptı. Transfer için geniş bir oyuncu havuzu oluşturduklarını ve bunun üzerinde çalıştıklarını kaydeden Orman şunları söyledi:
Brezilya'daki çalışmaların iki nedeni var. Önceden belirlediğimiz isimlere bakmanın yanı sıra genç ve yeni yetenekleri görmek istedik. Ama daha önemlisi burada futbolun paydaşlarıyla dostluklar kurup yeni projeler üretmek istiyoruz.
BİZDE TRANSFER 365 GÜN SÜRÜYOR
Bizim 365 gün transfer çalışmalarımız sürüyor. İki yıldır şampiyonuz ve bu yıl üst üste üçüncü kez şampiyon olmak istiyoruz. Sürdürülebilir başarıyı sağlarken takımı bozmadan rotasyon yapmalıyız. Genç oyuncuları da kadroya katarak takımın yaş ortalamasını belli bir seviyede tutmamız gerekiyor. İşte bunun için çalışmalarımız var.
Sezon sonu takımın yaş ortalamasını birkaç yaş düşüreceğiz. Bunu yaşlı ve tecrübeli oyuncular kötü performans sergilediği için değil önümüzdeki yıllara başarı çıtasını yukarda tutarak geçişi sağlamak için planlıyoruz. Yarını bugünden planlamayanlar sıkıntı yaşıyor.
VİDA'YI TAKIMDA GÖRMEK İSTİYORUZ
Domagoj Vida takımda görmek istediğimiz oyunculardan biriydi. İki yıl önce almak istediğimizde 10 milyon Euro bonservisi vardı. Ocak ayında sözleşmesi bitiyor. Onu istiyoruz. Vida ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.
Her mevkii için alternatif bakıyoruz. Futbolcu havuzu düşünün, 40-50 kişilik bir futbolcu grubu var. Bu, zaman zaman azalıyor, zaman zaman çoğalıyor ama bu havuzdan geleceği planlayarak transferler yürüteceğiz. Bunların içinde gurbetçiler de var, genç yıldızlar da var, takıma direkt etki edecek oyuncular da var. Hepsini takip ediyoruz ve iletişim süreçlerini araştırıyoruz.
ANLAŞMA TAMAM
Beşiktaş, Ocak ayında Dinamo Kiev ile anlaşması bitecek olan Hırvat stoper Domagoj Vida ile ön protokol imzaladı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 08:04
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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