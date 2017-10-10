ORMAN KÜPLERE BİNDİ

BREZİLYA'dan dönen Başkan Orman, soluğu Ümraniye'de aldı. Yetkililerin tartışan Talisca ile Caner'i kendisiyle görüştürme isteklerine "Görüşüp barıştırmama gerek yok, o iş kolay çözülür" yanıtını veren Başkan Orman, şöyle devam etti: Ailemizdeki, mahremimizdeki olayları dışarı aktaran kimse onu ortaya çıkarın. Tartışmalar affedilir ama böylesi özel şeyleri dışarı taşıyanları affetmeyeceğim.