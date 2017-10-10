 ORMAN KÜPLERE BİNDİ – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    ORMAN KÜPLERE BİNDİ

    ORMAN KÜPLERE BİNDİ
    BREZİLYA'dan dönen Başkan Orman, soluğu Ümraniye'de aldı. Yetkililerin tartışan Talisca ile Caner'i kendisiyle görüştürme isteklerine "Görüşüp barıştırmama gerek yok, o iş kolay çözülür" yanıtını veren Başkan Orman, şöyle devam etti: Ailemizdeki, mahremimizdeki olayları dışarı aktaran kimse onu ortaya çıkarın. Tartışmalar affedilir ama böylesi özel şeyleri dışarı taşıyanları affetmeyeceğim.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:05
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