 Orman: Bu olaya iyi ki kayıtsız kalmadık – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Orman: Bu olaya iyi ki kayıtsız kalmadık

    Orman: Bu olaya iyi ki kayıtsız kalmadık
    Başkanı 'dan mutlusu yok... Organizasyonun bir parçası olduğu için sevinçli olduğunu söyleyen Orman, "Bunu federasyon organize etti. O sırada çimlerimiz bakımdaydı. Hüsnü ağabey (Güreli) beni aradı, 'Buna kayıtsız kalmayalım' dedi. Maçın Vodafone Park'ta oynanması kararını aldık. Güzel bir organizasyon oldu. Daha nice başarılara inşallah" açıklamasını yaptı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orman: Bu olaya iyi ki kayıtsız kalmadık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.