OCAK'TA 3 İMZA
Beşiktaş yönetimi, kontratları sezon sonunda bitecek Oğuzhan, Atiba ve Tolgay ile devre arasında yeni sözleşme imzalayacak
ANLAŞMALAR 4'ER YILLIK
34 yaşındaki Kanadalı futbolcunun gelecek sezon forma giyeceği maç sayısına ve göstereceği performansa göre 2019-20 sezonunu içeren opsiyonu ile ilgili karar verilecek. Sezon başında görüşülen Oğuzhan ve Tolgay ile sözlü anlaşmaya varmasına rağmen, imzalar atılmamıştı. Kariyerlerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Oğuzhan ve Tolgay'ın yönetim kurulu ile yapacağı görüşmenin ardından, devre arası transfer döneminde yeni sözleşmelerin yapılacağı belirtildi. İki futbolcunun da imzalayacağı 4'er yıllık kontratlar 2022 Mayıs ayında tamamlanacak.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:54
-
''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
-
"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
-
G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
OCAK'TA 3 İMZA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.