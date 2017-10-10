 OCAK'TA 3 İMZA – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    OCAK'TA 3 İMZA

    OCAK'TA 3 İMZA

    yönetimi, kontratları sezon sonunda bitecek Oğuzhan, Atiba ve Tolgay ile devre arasında yeni sözleşme imzalayacak

    'ta devre arası transfer harekatındaki ilk adım belli oldu. Siyah-beyazlılar; Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzalamak için somut adımları attı. Yönetim üç futbolcu ile de görüşerek devre arası transfer döneminde imzaları attıracak. Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup ile 4 yıllık anlaşma yapmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, Atiba'ya ise 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme teklif edecek.

    ANLAŞMALAR 4'ER YILLIK
    34 yaşındaki Kanadalı futbolcunun gelecek sezon forma giyeceği maç sayısına ve göstereceği performansa göre 2019-20 sezonunu içeren opsiyonu ile ilgili karar verilecek. Sezon başında görüşülen Oğuzhan ve Tolgay ile sözlü anlaşmaya varmasına rağmen, imzalar atılmamıştı. Kariyerlerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Oğuzhan ve Tolgay'ın yönetim kurulu ile yapacağı görüşmenin ardından, devre arası transfer döneminde yeni sözleşmelerin yapılacağı belirtildi. İki futbolcunun da imzalayacağı 4'er yıllık kontratlar 2022 Mayıs ayında tamamlanacak.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:54
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