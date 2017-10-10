 MİLLİ ARA BEŞİKTAŞ'A YARIYOR – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    MİLLİ ARA 'A YARIYOR

    MİLLİ ARA BEŞİKTAŞ'A YARIYOR

    , milli takım arası sonrasında oynadığı maçlarda müthiş bir grafik elde etti.

    Siyah beyazlılar, son 3 sezondaki 12 milli maç arası dönüşünden toplam 29 puan çıkardı. oynadığı 12 maçın 9'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kalırken sadece 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar Ağustos ayının sonunda verilen milli aranın ardından oynadığı Karabük maçını da 1-0 kazanmıştı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:32
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