 CRYSTAL PALACE'TAN CENK'E YENİ TEKLİF – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    CRYSTAL PALACE'TAN CENK'E YENİ TEKLİF

    CRYSTAL PALACE'TAN CENK'E YENİ TEKLİF

    İngiliz The Sun gazetesi, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yaz transfer döneminde girişimde bulunduğu Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun için Ocak ayında yeni bir teklif yapacağını yazdı.

    Yaz transfer döneminin sonlarında Crystal Palace'ın 12 milyon euro teklif yaptığı 26 yaşındaki santrforun transferini siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş veto etmişti.

    Sezona Frank De Boer yönetiminde başlayan Crystal Palace ise ilk 4 haftada tüm maçlarını kaybedince Hollandalı çalıştırıcıyı göndermişti.

    Daha sonra, takımın başına büyük umutlarla tecrübeli çalıştırıcı Roy Hodgson getirilse de, Crystal Palace çıktığı 3 lig maçında da mağlup olmaktan kurtulamadı.

    ACİLEN SANTRFOR İSTEDİ

    70 yaşındaki Hodgson, gol yollarında sıkıntı yaşandığını görünce yönetimle özel bir toplantı yaptı ve acilen santrfor talep etti.

    The Sun'ın iddiasına göre, Palace yönetimi de geçen yaz listelerinde bulunan Cenk Tosun'u Hodgson'a önerdi, Hodgson da Türk Milli Takımı'nda da izlediği yıldız golcünün gelmesini anında kabul etti.

    PALACE TEKLİF YÜKSELTECEK

    İngilizler ayrıca, Crystal Palace yönetiminin Cenk Tosun için bonservis bedelini 25 milyon euro'ya çıkaran Beşiktaş'a Ocak 2018'de yeni bir teklifte bulunacağını ve daha önceki 12 milyon euro'luk teklifini hatırı sayılır oranda artıracağını öne sürdü.

    Geçtiğimiz yıl Beşiktaş formasıyla 47 maça çıkıp, 24 gol atmayı başaran yıldız golcü, Premier Lig'den Tottenham başta olmak üzere başka ekiplerin de takibinde.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CRYSTAL PALACE'TAN CENK'E YENİ TEKLİF haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.