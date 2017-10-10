"CENK VE OĞUZHAN'I ASLA SATMAM"
Üçüncü şampiyonluk ve Avrupa’da başarı için tüm şartları zorlayan siyah-beyazlıların başarılı hocası Şenol Güneş, çok cazip teklif olmadığı sürece Cenk ve Oğuzhan Özyakup’un satılmasına karşı çıkıyor!..
GELEN GİDENİ ARATMASIN
Yurt dışında takip ettiği oyuncuları Şenol Güneş ile paylaşan Başkan Orman, tecrübeli hocanın görüşlerini de alıyor. Güneş'in genç oyuncular almanın uzun vadede fayda getireceğini, ancak bu transferleri mutlaka tecrübeli isimlerle de tamamlamaları gerektiğini aktardığı öğrenildi. Güneş'in takıma katılacak isimlerden çok, ayrılması muhtemel isimlere dikkat çektiği ve devre arasında hiç bir şekilde oyuncu satılmamasını istediği bildirildi. Şenol Güneş'in özellikle Cenk Tosun ve Oğuzhan üzerinde durduğu ve çok çok yüksek rakamlar olmadığı sürece devre arasında gelecek tekliflerin reddedilmesini istediği ifade edildi.
BAŞKAN YAKIN TAKİPTE
Son iki sezonda Avrupa'da 50'den fazla maça giden ve transfer edilen tüm oyuncuları yerinde seyreden Başkan Orman, geçen hafta scout ekibi sorumlu yöneticisi Metin Albayrak ile Brezilya'ya giderek önceden belirlenen oyuncuları bizzat izledi ve temaslarda bulundu. Başkan Orman'ın Brezilya seyahatinin sadece bununla sınırlı olmadığı, tekrar Güney Amerika'ya giderek genç oyuncuları da izleyeceği öğrenildi. Federasyonun yabancı kuralını yine değiştirmesi ihtimaline hazırlıksız yakalanmak istemeyen Orman ve kurmayları şimdiden genç Türk gurbetçileri de alarak geleceği sağlam temellere oturtmak istiyor.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 03:32
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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