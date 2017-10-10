Çalımbay: En şanslısı Beşiktaş

TEKNİK Direktör Rıza Çalımbay, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "G.Saray ligde iyi gidiyor, Başakşehir'i beğeniyorum. Trabzonspor bence ligde en iyi kadroya sahip takımlardan. Ama ben en şanslı olarak Beşiktaş'ı görüyorum. Yeni aldıkları arkadaşlarda takıma adapte olursa Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında şansı çok yüksek olur" diye konuştu.