Beşiktaş'ta Tolga'ya doğum günü kutlaması
Beşiktaş'ta 34 yaşına giren kaptan Tolga Zengin için doğum günü kutlaması düzenlendi
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 13 Ekim Cuma günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi.
Takım halinde sahada yapılan ısınma ve açma-gerçe hareketleriyle başlayan idmanın istasyon koşuları, küçük oyunlar, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Antrenmana milli takımlarda olan Ricardo Quaresma, Pepe, Dusko Tosic, Gary Medel, Ryan Babel ve Orkan Çınar'ın katılmadığı kaydedildi.
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaptan Tolga'ya doğum günü kutlaması
Siyah-beyazlı takımın kaptanı Tolga Zengin'e doğum günü kutlaması düzenlendi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği maçı için yapılan idman öncesinde gerçekleştirilen kutlamada deneyimli file bekçisi için pasta kesildi.
Doğum günü pastasını Denys Boyko ve Aras Özbiliz ile kesen 34 yaşındaki Tolga Zengin, "Benim için bugünün en büyük hediyesi iki arkadaşımızın tekrar aramızda olması." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, Tolga Zengin'e yeni yaşında mutluluklar diledi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 21:16
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''GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ''
Toplam 8
Yorum
zz61 yeni tarz 2010-2011 ler yaşanabilir bu adam kulüp kurtarma konusunda başarılı(!) hem artık deneyimli.kalmalı.Türk futbolu mu haha güldürmeyn
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TOLGA ZENGİN'DEN ANLAMLI ZİYARET
Toplam 2
Yorum
vbds dışrıdn olduğun kdr shdn olsydın en iyi klci olurdun tolg
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Eski futbolcular terörist başı Gülen ile aynı karede
Toplam 5
Yorum
galahhh ya bu fetöcüller hep galatasaraylimis
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