Beşiktaş'ta Tolga'ya doğum günü kutlaması

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 13 Ekim Cuma günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi.

Takım halinde sahada yapılan ısınma ve açma-gerçe hareketleriyle başlayan idmanın istasyon koşuları, küçük oyunlar, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Antrenmana milli takımlarda olan Ricardo Quaresma, Pepe, Dusko Tosic, Gary Medel, Ryan Babel ve Orkan Çınar'ın katılmadığı kaydedildi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaptan Tolga'ya doğum günü kutlaması

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Tolga Zengin'e doğum günü kutlaması düzenlendi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği maçı için yapılan idman öncesinde gerçekleştirilen kutlamada deneyimli file bekçisi için pasta kesildi.

Doğum günü pastasını Denys Boyko ve Aras Özbiliz ile kesen 34 yaşındaki Tolga Zengin, "Benim için bugünün en büyük hediyesi iki arkadaşımızın tekrar aramızda olması." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, Tolga Zengin'e yeni yaşında mutluluklar diledi.