4 KIRMIZI KART
Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, en hırçın sezonunu yaşıyor. Kara Kartallar ilk 7 maçta 20 kez sarı, 4 kez de kırmızı kart gördü
CANER VE MEDEL 3'ER KEZ SARARDI
BEŞİKTAŞLI oyuncular, bu sezonun ilk 7 haftasında 20 de sarı kart gördü. Geride kalan iki sezonda 63'er kez sarı kartla cezalandırılan siyahbeyazlı oyuncuların bu sezonki sarı kart sayısı şimdiden 20'ye ulaştı. Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gary Medel'in 3'er, Ryan Babel ile Alvaro Negredo'nun 2'şer sarı kartı bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Adriano Correia, Necip Uysal ve Tolgay Arslan 1'er sarı kart gören oyuncular arasında yer aldı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:58
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
4 KIRMIZI KART haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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