 4 KIRMIZI KART – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    4 KIRMIZI KART

    4 KIRMIZI KART

    Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, en hırçın sezonunu yaşıyor. Kara Kartallar ilk 7 maçta 20 kez sarı, 4 kez de kırmızı kart gördü

    SÜPER Lig'in ilk 7 haftasında 14 puan toplayan , Şenol Güneş yönetiminde bu sezon 'hırçın' bir görüntü ortaya koydu. Güneş'in üçüncü sezonunu geçirdiği siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 sezona göre şimdiden daha fazla kırmızı kart gördü. Beşiktaşlı oyuncular, Süper Lig'in ilk 7 haftasında 4 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Siyah-beyazlı ekipte Tosic, Atiba, Quaresma ve Oğuzhan, bu sezon kırmızı kart gören oyuncular oldu. Tosic, bu sezon Beşiktaş'ın en 'hırçın' futbolcusu olarak dikkati çekti. Ligin 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Tosic, ayrıca diğer karşılaşmalarda 3 sarı kartla cezalandırıldı.

    CANER VE MEDEL 3'ER KEZ SARARDI
    BEŞİKTAŞLI oyuncular, bu sezonun ilk 7 haftasında 20 de sarı kart gördü. Geride kalan iki sezonda 63'er kez sarı kartla cezalandırılan siyahbeyazlı oyuncuların bu sezonki sarı kart sayısı şimdiden 20'ye ulaştı. Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gary Medel'in 3'er, Ryan Babel ile Alvaro Negredo'nun 2'şer sarı kartı bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Adriano Correia, Necip Uysal ve Tolgay Arslan 1'er sarı kart gören oyuncular arasında yer aldı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4 KIRMIZI KART haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.