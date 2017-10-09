 YİNE YENİDEN ABOUBAKAR – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    YİNE YENİDEN ABOUBAKAR

    YİNE YENİDEN ABOUBAKAR

    Siyah-Beyazlılar Vincent Aboubakar’ı sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak için düğmeye bastı...

    Bu sezon Süper Lig'de üst üste 3. zaferi, Devler Ligi'nde ise üst turları hedefleyen Beşiktaş bir yandan da sonraki sezonun planlamasını yapıyor... Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında transferi için büyük uğraş vermesine rağmen kadrosuna katamadığı Aboubakar için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

    BEŞİKTAŞ yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kamerunlu forvetle ocak ayında masaya oturmayı düşünüyor. Anlaşma sağlanırsa Aboubakar bedelsiz olarak sözleşme imzalayacak.

    CENK TOSUN SATILABİLİR
    ŞU ana kadar İspanyol forvet Alvaro Negredo'dan beklediği verimi alamayan Siyah- Beyazılılar, birçok takımdan teklif alan Cenk Tosun'u da yüksek bir ücretle yurt dışını satmanın planlarını yapıyor.

    GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
    GEÇEN sezon Beşiktaş formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Vincent Aboubakar taraftarların da sevgilisi olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Porto formasıyla da harika bir performans sergiliyor.

    Takvim
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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