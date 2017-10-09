YİNE YENİDEN ABOUBAKAR
Siyah-Beyazlılar Vincent Aboubakar’ı sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak için düğmeye bastı...
BEŞİKTAŞ yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kamerunlu forvetle ocak ayında masaya oturmayı düşünüyor. Anlaşma sağlanırsa Aboubakar bedelsiz olarak sözleşme imzalayacak.
CENK TOSUN SATILABİLİR
ŞU ana kadar İspanyol forvet Alvaro Negredo'dan beklediği verimi alamayan Siyah- Beyazılılar, birçok takımdan teklif alan Cenk Tosun'u da yüksek bir ücretle yurt dışını satmanın planlarını yapıyor.
GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
GEÇEN sezon Beşiktaş formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Vincent Aboubakar taraftarların da sevgilisi olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Porto formasıyla da harika bir performans sergiliyor.
Takvim
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:19
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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