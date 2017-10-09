YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Fenerbahçe ile Beşiktaş bir kez daha aynı futbolcu için kapışıyor. Daha önce Caner, Gökhan ve son olarak Lens transferinde karşı karşıya gelen Türk futbolunun iki güzide ekibi bu kez Arsenal'in yıldızının peşinde.
İNGİLİZLER FENER DİYOR, MENAJERİ BEŞİKTAŞ!
Sözleşmesi sezon sonu sona erecek Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı dedikoduları İngiliz basınında sıkça yer alıyor. İnglizler, Manchester United ve Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiğini yazerken, Aziz Yıldırım'ın ise bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı iddia ediliyor. Siyah-beyazlılar ise Mesut'u kadrosuna katmak için resmi teklif bile yapmış durumda. Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen Beşiktaşlı yöneticilerin "Öncelik sizin" sözü aldığı belirtiliyor...
SEVGİLİSİ İSTANBUL'A GELMESİNİ İSTİYOR
Öte yandan Mesut Özil'in evlilik hazırlıkları yaptığı Amine Gülşe de yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmesini istiyor. Türkiye güzeli olan Gülşe verdiği bir röportajda "Keşke Mesut İstanbul'a gelse çok mutlu olurum" demişti.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:12
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 9
Yorum
Ufukhan Hacısalihoğlu Demirören göreve geldiği ilk günden bu güne kadar en doğru verdiği karar Lucescuyu göreve getirmek oldu, sakın bu kararından vaz geçmesin.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 3
Yorum
özgür eger içinde fb sevgısı yoksa bjk yi tercih eder 3-4 yıl önce fb bjk ye bunları yapıyordu şimdi devran döndü bjk fb nin oyuncularını alıyor
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Daha yol var
Toplam 2
Yorum
Selim kim nasıl 15 puan fark açıyor? Önümüzde GS maçı var zaten. Yen farkı kapat, futbolu oturt, fiziği oturt devam et. Devre arasında 11 puan farktan gelip şampiyon olduk biz ama sübyanlar hatırlamaz.
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