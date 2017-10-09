YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK

İNGİLİZLER FENER DİYOR, MENAJERİ BEŞİKTAŞ!

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı dedikoduları İngiliz basınında sıkça yer alıyor. İnglizler, Manchester United ve Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiğini yazerken, Aziz Yıldırım'ın ise bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı iddia ediliyor. Siyah-beyazlılar ise Mesut'u kadrosuna katmak için resmi teklif bile yapmış durumda. Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen Beşiktaşlı yöneticilerin "Öncelik sizin" sözü aldığı belirtiliyor...



SEVGİLİSİ İSTANBUL'A GELMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan Mesut Özil'in evlilik hazırlıkları yaptığı Amine Gülşe de yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmesini istiyor. Türkiye güzeli olan Gülşe verdiği bir röportajda "Keşke Mesut İstanbul'a gelse çok mutlu olurum" demişti.



