 YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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HEPSİ
    09 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK

    YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK

    Fenerbahçe ile Beşiktaş bir kez daha aynı futbolcu için kapışıyor. Daha önce Caner, Gökhan ve son olarak Lens transferinde karşı karşıya gelen Türk futbolunun iki güzide ekibi bu kez Arsenal'in yıldızının peşinde.

    İNGİLİZLER FENER DİYOR, MENAJERİ BEŞİKTAŞ!
    Sözleşmesi sezon sonu sona erecek Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı dedikoduları İngiliz basınında sıkça yer alıyor. İnglizler, Manchester United ve Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiğini yazerken, Aziz Yıldırım'ın ise bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı iddia ediliyor. Siyah-beyazlılar ise Mesut'u kadrosuna katmak için resmi teklif bile yapmış durumda. Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen Beşiktaşlı yöneticilerin "Öncelik sizin" sözü aldığı belirtiliyor...

    SEVGİLİSİ İSTANBUL'A GELMESİNİ İSTİYOR
    Öte yandan Mesut Özil'in evlilik hazırlıkları yaptığı Amine Gülşe de yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmesini istiyor. Türkiye güzeli olan Gülşe verdiği bir röportajda "Keşke Mesut İstanbul'a gelse çok mutlu olurum" demişti.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:12
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