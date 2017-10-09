TALİSCA İÇİN ORMAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan ve her fırsatta takımda kalmak istediğini belirten Talisca için Fikret Orman yeni bir arayışa girdi.
Benfica'nın Brezilyalı oyuncu için 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunda indirime gitmemesi üzerine başkan Fikret Orman, sponsor desteğine başvuracak. Orman'ın adı gizli tutulan ve ilk kez Türkiye piyasasına gireceği iddia edilen bir sponsorla görüştüğü ve anlaşma gerçekleştiği takdirde 23 yaşındaki yıldızın bonservisinin alınacağı belirtildi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:34
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 9
Yorum
Ufukhan Hacısalihoğlu Demirören göreve geldiği ilk günden bu güne kadar en doğru verdiği karar Lucescuyu göreve getirmek oldu, sakın bu kararından vaz geçmesin.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 3
Yorum
özgür eger içinde fb sevgısı yoksa bjk yi tercih eder 3-4 yıl önce fb bjk ye bunları yapıyordu şimdi devran döndü bjk fb nin oyuncularını alıyor
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Daha yol var
Toplam 2
Yorum
Selim kim nasıl 15 puan fark açıyor? Önümüzde GS maçı var zaten. Yen farkı kapat, futbolu oturt, fiziği oturt devam et. Devre arasında 11 puan farktan gelip şampiyon olduk biz ama sübyanlar hatırlamaz.
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