 TALİSCA İÇİN ORMAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    TALİSCA İÇİN ORMAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE

    TALİSCA İÇİN ORMAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE

    Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan ve her fırsatta takımda kalmak istediğini belirten Talisca için Fikret Orman yeni bir arayışa girdi.

    Benfica'nın Brezilyalı oyuncu için 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunda indirime gitmemesi üzerine başkan Fikret Orman, sponsor desteğine başvuracak. Orman'ın adı gizli tutulan ve ilk kez Türkiye piyasasına gireceği iddia edilen bir sponsorla görüştüğü ve anlaşma gerçekleştiği takdirde 23 yaşındaki yıldızın bonservisinin alınacağı belirtildi.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:34
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