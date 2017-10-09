TALİSCA İÇİN ORMAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Benfica'nın Brezilyalı oyuncu için 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunda indirime gitmemesi üzerine başkan Fikret Orman, sponsor desteğine başvuracak. Orman'ın adı gizli tutulan ve ilk kez Türkiye piyasasına gireceği iddia edilen bir sponsorla görüştüğü ve anlaşma gerçekleştiği takdirde 23 yaşındaki yıldızın bonservisinin alınacağı belirtildi.



