 Şampiyon Beşiktaş – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Şampiyon Beşiktaş

    Şampiyon Beşiktaş
    Beşiktaş RMK Marine tekerlekli sandalye basketbol takımı, Metin Alparslan Basketbol Federasyon Kupası finalinde Karabükspor'u 62-54 yenerek şampiyon oldu. Siyahbeyazlılar şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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