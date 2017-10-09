ORMAN'IN HEYKELİ DİKİLMELİ

SEMPATİK tavırları ve üst üste şampiyonluklarla taraftarınların gönlünde taht kuran başkan Fikret Orman'a eski başkanlardan Serdar Bilgili'den de övgü dolu sözler geldi.

TRT Spor'a konuşan Serdar Bilgili, başkanın hâlâ hak ettiği değeri göremediğini belirterek "Fikret Orman, Süleyman Seba'dan sonra en başırılı başkan. Kulübü zor şartlarda aldı, stadı bitirdi, ciddi transferler yaptı. Şampiyonluklar da geldi. Ama hak ettiği saygının gösterildiğini düşünmüyorum. Beşiktaş camiasının Fikret başkanı omzuna alıp gezdirmesi, heykelini dikmesi lazım" yorumunu yaptı. Orman'ın kesinlikle devam etmesi gerektiğinin de altını çizen Bilgili, tekrar Beşiktaş başkanlığına aday olup olmayacağın ile ilgili de "4 yıl boyunca iyisi kötüsüyle bu işi yaptım. Görevi bıraktığımda bir daha aday olmayacağımı söyledim. Sözümün arkasındayım" diye konuştu.