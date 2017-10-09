KARTAL'DAN İMZA ŞOV!
Beşiktaş yönetimi Oğuzhan, Tolgay ve Atiba’nın sözleşmelerini yenilemek için harekete geçti. Kontratları sezon sonu tamamlanacak 3 oyuncu ile de devre arasında yeni sözleşme imzalanması planlanıyor.
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzalamak için somut adımları atmaya hazırlanıyor. Yönetim 3 futbolcu ile de görüşerek, derve arası transfer döneminde imzaları attırmak istiyor.
Ntvspor'un haberine göre; Tolgay ve Oğuzhan ile 4 yıllık anlaşma yapmayı planlayan siyah beyazlı yönetim, Atiba'ya ise 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edecek. 34 yaşındaki Kanadalı futbolcunun gelecek sezon forma giyeceği maç sayısına ve göstereceği performansa göre 2019-2020 sezonunu içeren opsiyonu ile ilgili karar verilecek.
Futbol komitesi sezon başında görüştüğü Oğuzhan ve Tolgay ile sözlü anlaşmaya varmasına rağmen, imzalar atılmamıştı.
Kariyerlerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Oğuzhan ve Tolgay'ın yönetim kurulu ile yapacağı görüşmenin ardından, devre arası transfer döneminde yeni sözleşmelerin yapılması bekleniyor.
2 futbolcunun da imzalayacağı 4'er yıllık kontratlar 2022 Mayıs ayında tamamlanacak.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:35
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TUDOR 3 TAKVİYE İSTİYOR
Toplam 5
Yorum
Mustafa YILMAZ Sizin de ne istediğiniz belli değil. Takım ligdeki en iyi futbolu oynuyor. Galatasarayın 11i hariç yedek yok takımda gayet normal bu isteyiş
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DAUM'DAN KOCAMAN'A AĞIR SÖZLER
Toplam 28
Yorum
okuyucu tum yorumları okudum Arkadaşlar Tüm fb tarafdarı Yönetim sucluyken bile halen kocamı savunuyor yorumcular ozaman 7 macda ne yaptı dıye soruyorum sizlere hocanız
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DAUM'DAN KOCAMAN'A AĞIR SÖZLER
Toplam 28
Yorum
1923 daum aykuttan daha başarılı ve karakterlidir
KARTAL'DAN İMZA ŞOV! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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