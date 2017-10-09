 'GÜNEŞ' ENERJİSİ – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    'GÜNEŞ' ENERJİSİ

    'GÜNEŞ' ENERJİSİ

    Milli Takım sonuçlarının moral bozmasından korkan usta çalıştırıcı; Cenk, Ozi ve Caner ile özel görüşmeler yaparak lige motive olmalarını sağlayacak

    Teknik direktör Şenol Güneş, Dünya Kupası şansını kaybeden A Milli Takımımızda görev alan oyuncular takıma döndükten sonra morallerini yükseltmeye çalışacak. İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası hayalleri biten A Milli takımımızda görev alan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin ile toplantı yapacak olan Güneş, lige motive olmalarını isteyecek. Pepe, Mitrovic, Babel ve Quaresma'nIn da oynadığı milli maçları da yakından takip eden deneyimli çalıştırıcı, herhangi bir sakatlık olmamasından dolayı memnun.

    KAYBA TAHAMMÜL YOK
    Ayrıca cuma günü Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ta puan kaybına tahammül yok. Ligde 2 maçtan da 6 puan alarak çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş tüm takımın konsantrasyon seviyesini yükseltmenin planlarını yapıyor.

    BUGÜN ÇİFTE MESAİ
    HAZIRLIK LARINA milli takımlarda bulunan oyuncularından yoksun devam eden Beşiktaş, dünü izinli geçirdi. Siyah-beyazlı takım, bugün tekrar toşbaşı yapacak. Saat 11.00 ve 17.00'de olmak üzere günü çift idmanla geçirecek olan Kara Kartal, G.Birliği sınavının provalarına start verecek.

    KARTAL'DA SARI ALARM
    SÜPER Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ta ceza sınırında bulanan Medel, Tosic ve Caner'in durumu teknik heyeti düşündürüyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak zorlu Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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