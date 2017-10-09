'GÜNEŞ' ENERJİSİ
Milli Takım sonuçlarının moral bozmasından korkan usta çalıştırıcı; Cenk, Ozi ve Caner ile özel görüşmeler yaparak lige motive olmalarını sağlayacak
KAYBA TAHAMMÜL YOK
Ayrıca cuma günü Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ta puan kaybına tahammül yok. Ligde 2 maçtan da 6 puan alarak çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş tüm takımın konsantrasyon seviyesini yükseltmenin planlarını yapıyor.
BUGÜN ÇİFTE MESAİ
HAZIRLIK LARINA milli takımlarda bulunan oyuncularından yoksun devam eden Beşiktaş, dünü izinli geçirdi. Siyah-beyazlı takım, bugün tekrar toşbaşı yapacak. Saat 11.00 ve 17.00'de olmak üzere günü çift idmanla geçirecek olan Kara Kartal, G.Birliği sınavının provalarına start verecek.
KARTAL'DA SARI ALARM
SÜPER Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ta ceza sınırında bulanan Medel, Tosic ve Caner'in durumu teknik heyeti düşündürüyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak zorlu Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:15
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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